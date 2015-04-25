В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения об угрозе взрыва

В Киеве в эти минуты не работают две соседние станции метро на Подоле - "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь".

Их закрыли на вход и выход в связи с получением информации об угрозе взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Согласно сообщению, поезда следуют мимо этих станций без остановки.

Дальнейший режим работы будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Друзі! Станції "Контрактова площа" та "Поштова площа" зачинені на вхід та вихід, у зв"язку з отриманням інформації про загрозу вибуху. Posted by КП "Київський метрополітен" on 25 Апрель 2015 г.

В свою очередь в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве сообщили, что со станции метро «Контрактовая площадь» было эвакуировано около 80 пассажиров, со станции «Почтовая площадь» - 19.

Как отметили в милиции, сегодня около 9:54 на спецлинию «102» позвонил неизвестный и сообщил, что на этих станциях метро заложена бомба. На место происшествия сразу были направлены сотрудники управления охраны Киевского метрополитена, специалисты взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в городе Киеве, кинологи и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установление личности сообщившего о заминировании. Злоумышленника ждет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины - до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля милиция задержала мужчину, который продавал оружие прямо возле станции метро "Харьковская".