В киевском метро взрывчатки не нашли – работу станций возобновили
12:19, 25 апреля 2015Киев
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Возобновлена работа станций «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь»
В Киеве утром закрыли две станции метро из-за сообщения об угрозе взрыва / Фото УНИАН
Возобновлена работа станций киевского метро «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь».
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В результате проведенной правоохранительными органами проверки на этих станциях взрывоопасные предметы не выявлены.
Метрополитен работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве в связи с получением информации об угрозе взрыва станции метро «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь» закрыли для входа и выхода пассажиров.
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