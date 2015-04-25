В киевском метро взрывчатки не нашли – работу станций возобновили

Возобновлена работа станций киевского метро «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В результате проведенной правоохранительными органами проверки на этих станциях взрывоопасные предметы не выявлены.

Метрополитен работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве в связи с получением информации об угрозе взрыва станции метро «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь» закрыли для входа и выхода пассажиров.