КГГА: с Почтовой площади вывозили древесину XIX века, которая не представляет ценности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявила заместитель председателя КГГА Ганна Старостенко, комментируя появление в СМИ и интернете информации о уничтожения экскаваторами древней улице на Подоле.

«Хочу успокоить всех неравнодушных к нашей древней истории киевлян - на Почтовой происходят работы, призванные сохранить настоящие артефакты. Возведение защитной плиты согласовано специалистами и утверждено профильными структурами и Минкульта и КГГА. Относительно древесины, которую вывозили с территории площади, по информации археологов, она не представляет археологической ценности и датирована XIX веком и была найдена в прошлом году», - заявила Старостенко.

По ее словам, пока не будут созданы надлежащие условия для сохранения мокрого археологического дерева, лучшим для его сохранения является пребывание в природных условиях, где почва выполняет консервационные функции.

Читайте такжеВ соцсетях сообщили о разрушении улицы древнего Киева (фото)Старостенко подчеркнула, что вопросы сохранения бесценных артефактов, найденных на Почтовой, лично контролирует мэр столицы Виталий Кличко. Над этим важным вопросом сейчас работает большая команда профильных специалистов и специалистов смежных профессий. Городская власть делает все необходимое, от нее зависящее, чтобы сохранить артефакты.

Достигнуты договоренности с инвестором - компания обязалась разработать календарный план строительных работ, согласованный с перспективным планом проведения археологических исследований, и выделить дополнительные средства для их проведения и в результате - создание музейной экспозиции на месте находок, сообщила Старостенко.