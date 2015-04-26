Бывший мэр Нью-Йорка посоветовал Кличко методы борьбы с коррупцией, а не с "ветряными мельницами"

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Они обсудили политическую и экономическую ситуацию в Украине и Киеве. Особо коснулись темы борьбы с коррупцией, сообщается на сайте КГГА.

Читайте такжеКличко вручили премию Конрада Аденауэра (фоторепортаж)«Мы с Джулиани знакомы давно и он для меня всегда был примером успешного мэра и влиятельного политика. Как прокурор по специальности, Рудольф Джулиани отметил обязательность эффективного реформирования прокуратуры, МВД, правоохранительной системы в целом. Другого пути нет. Иначе любая борьба с коррупцией будет борьбой против ветряных мельниц», - отметил после встречи Виталий Кличко.