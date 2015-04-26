Киев выделил 13 миллионов гривен на санаторное лечение чернобыльцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова.

Отмечается, что в столице продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 29-й годовщине аварии на ЧАЭС. Так, были возложены цветы к Мемориальному кургану героев Чернобыля на территории церкви Святого Архангела Михаила.

Читайте такжеПорошенко посетил ЧАЭС: Сегодня украинцы продолжают нести основное бремя Чернобыльской катастрофы (фото)

«29 лет назад нашу страну постигла жесточайшая в истории человечества техногенная катастрофа -авария на Чернобыльской атомной станции. Называть какое-то точное количество жертв этой аварии неправильно, ведь пострадала вся Украина, все мы до сих пор ощущаем последствия этой катастрофы. Однако есть люди, которые пострадали больше всего - это, в первую очередь, ликвидаторы, которые ценой своего здоровья спасали будущее, и жители территорий, на которые пришелся наибольший удар. И сегодня мы должны обеспечить этим людям, в первую очередь, надлежащее медицинское обслуживание», - сказал Никонов.

По его словам, в этом году впервые на санаторно-курортное лечение чернобыльцев I категории и детей-инвалидов, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, выделено более 13,4 миллиона гривень.

Никонов отметил, что закупка услуг санаторно-курортного лечения будет проводиться Департаментом социальной политики, учитывая профили заболевания пострадавших лиц и потерпевших детей, их потребности и медицинские рекомендации по месту лечения (курорта).

Никонов добавил, что к 29-й годовщине аварии городская власть запланировала более 15 млн грн на выплату материальной помощи чернобыльцам. Так, помощь получат: дети-инвалиды, инвалидность, которых связана с Чернобыльской катастрофой - 96 человек по 250 грн на одного человека; дети-сироты - 46 человек по 250 грн на одного человека; инвалиды ЧАЭС ( категории 1) - 15905 человек - 300 грн на одного человека; вдовы (вдовцы) умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой - 4653 лицам по 250 грн на одного человека; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории 2) - 37793 лицам - 250 грн на одного человека.

По состоянию на 1 апреля этого года в Киеве проживает почти 83 тысячи человек, которые имеют статус пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Почти половина всех чернобыльцев Киева проживает в Деснянском и Дарницком районах.