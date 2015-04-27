Кличко напомнил украинской диаспоре в США о важности ее поддержки

Об этом заявил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко на встрече с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

"Я благодарен за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете своей Родине. За ваше внимание и неравнодушие к тому, что происходит в Украине, - сказал Кличко. - И хочу обратиться к вам, чтобы вы и впредь прилагали усилия, чтобы доносить правду об Украине и о той помощи демократического мира, которая нам необходима. Потому сегодня очень важно, чтобы мир не ослаблял внимания к Украине",- подчеркнул Кличко.

Он также обсудил с представителями диаспоры инвестиционный потенциал Киева и Украины и призвал вкладывать деньги в развитие бизнес-проектов в Украине.

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В свою очередь представители диаспоры попросили предоставить перечень приоритетных отраслей и направлений, куда Киев стремится привлечь инвестиции. Заметив, что имеют немало личных связей с представителями бизнеса, которые готовы к инвестированию в перспективные проекты.

Украинская диаспора также интересовалась, что делает сегодня Украина, чтобы преодолеть коррупцию и помочь развиваться бизнесу в государстве. А также теми шагами и изменениями, которые происходят сегодня в Киеве.