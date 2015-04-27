Киевские власти взялись за ремонт дорог в жилых кварталах - выделено 300 миллионов гривень

В Деснянском районе первый заместитель осмотрел придомовую территорию и межквартальные проезды возле домов на ул. Закревского, 85А-85Б. В итоге осмотра Игорь Никонов поручил профильным службам до 20 мая отремонтировать 1625 квадратных метров дорожного покрытия и 470 квадратных метров тротуаров.

В Святошинском районе инспекция прошла во дворах домов на улице Чернобыльской, возле домов № 24-26. Здесь дорожники получили поручение починить 1190 квадратных метров дворовых проездов и 290 квадратных метров тротуаров.

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«Я осмотрел дворы, жильцы которых жаловались в Контактный центр 15-51. Здесь действительно есть проблемы и решить их коммунальщики должны до 20 мая. Однако, основной проблемой, которую я заметил, является отсутствие какой-либо концепции развития придомовых территорий. Много площади не имеет функционального назначения, а ее можно было бы использовать, прежде всего, для обустройства детских и спортивных площадок. Я считаю, что каждый двор должен получить собственную индивидуальную концепцию развития. Городская власть будет инициировать решение этого вопроса, однако здесь нам нужна будет помощь жителей домов, волонтеров, инициативных групп киевлян. Совместно с главами районных администраций и профильными структурными подразделениями КГГА мы в ближайшее время отработаем этот проект, конечно, приобщив жителей», - рассказал Никонов.

Он отметил, что городская власть меняет подход к распределению средств, выделенных на ремонт дорожного покрытия.

«Мы отказались от практики вложения средств в ремонт «правительственных» дорог - основное внимание должно быть уделено жилым кварталам. Всего в этом году выделено около 550 миллионов гривен на ремонт дорожного покрытия. Около 300 миллионов мы планируем потратить на ремонт межквартальных и дворовых проездов», - рассказал Никонов.