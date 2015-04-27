"Киевэнерго" отключило горячую воду киевлянам из-за экономии газа

Об этом в соцсети написала депутат Киевсовета Елена Галушка. "Обнаружила, что и у меня нет горячей воды. Проверила, подпадает ли мой дом под плановые работы, гидравлические испытания, или, может, где-то у нас повреждения - нет. Следовательно, категория "экономистов". Я позвонила на горячую линию "Киевэнерго", где мне подтвердили, что вместе с сотнями других киевлян - буду мыться в тазике "неопределенный срок"", - написала депутат.

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Она добавила, что "Киевгаз" ограничил поставку газа "Киевэнерго", однако никаких документов, на основании которых состоялось это ограничение получить не смогла.

"Другим жильцам, которые мне раньше жаловались, сообщили, что отключение горячей воды происходит на основании распоряжения Минэнергоугля от 23 апреля 2015 года. Текста этого распоряжения ни на сайте министерства, ни газовика, ни поставщика тепла нет", - написала Елена Галушка.

Как сообщила "Украинской правде. Киев" жительница Сырца, горячая вода в ее доме пропала еще 22 апреля. "Я сразу обратилась в диспетчерский центр Шевченковского района, где мне ответили, что ГВС нет из-за отключения газа в котельной, такую же причину назвали в "Киевэнерго". На мое возмущение, что это не причина, а следствие, ничего конкретного не ответили", - рассказала она.

"Далее я обратилась в КГГА, где мне дали такой ответ. Далее я написала на сайт "Киевгаза", где получила ответ, что ГВС прекращено согласно письму распоряжение № 26-2691/1.2-15 от 15.04.2015 от НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Киевгаз" о прекращении газоснабжения котельной. После этого я решила написать в "Нафтогаз". Понимаю, что скорее всего от "Нафтогаза" ответа я не получу", - возмутилась киевлянка.

В связи с обращениями на сайте городского call-центра 15-51, горячей воды нет во многих домах микрорайона Сырец и Шевченковском районе. "Украинская правда. Киев" обратилась за комментарием к Киевской администрации. В пресс-службе Петра Пантелеева пообещали разобраться в ситуации и ответить в ближайшее время. В пресс-службе "Киевэнерго" также обещали предоставить комментарии в ближайшее время.