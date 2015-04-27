В ГАИ говорят, что пять машин в ночь на 27 апреля разбил не милиционер
14:44, 27 апреля 2015Киев
1349
В ГАИ заявляют, что виновником вчерашнего дорожно-транспортного происшествия в Киеве с участием 5 автомобилей является не работник милиции.
В ГАИ говорят, что виновник ночного ДТП не милиционер / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В частности, как сказано в сообщении, «в некоторых СМИ была распространена информация, что виновником дорожного происшествия является работник милиции. Указанная информация не соответствует действительности».
Читайте такжеВ Киеве машина перевернулась и вылетела на пешеходную дорожку (фото)
Читайте такжепроизошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter