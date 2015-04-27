В ГАИ говорят, что пять машин в ночь на 27 апреля разбил не милиционер

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как сказано в сообщении, «в некоторых СМИ была распространена информация, что виновником дорожного происшествия является работник милиции. Указанная информация не соответствует действительности».

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Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.