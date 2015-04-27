В киевском парке появилась аллея памяти лидера рок-группы "Скрябин" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Деревья высаживали представители районной власти, украинские музыкальные исполнители, общественные деятели и неравнодушные киевляне. На аллее высаживали клены, на каждом из которых установлена табличка со словами песен.

«В Дарницком районе есть много детей, здесь наибольшее количество школьников по сравнению с другими районами города. И приятно, что именно здесь мы сажаем прекрасную аллею. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, когда парк еще больше зазеленеет, он будет привлекать к себе внимание молодежи и станет центром ценителей всего украинского и поклонников творчества Кузьмы», - отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

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Как сообщал УНИАН, рано утром 2 февраля в Криворожском районе, возле села Лозоватка в ДТП погиб Андрей Кузьменко. Из-за столкновения авто Кузьмы и грузовик, перевозивший молоко, сильно пострадали. В ГАИ сообщили, что удар при ДТП был очень большой силы. К сожалению, от полученных травм Кузьма погиб на месте происшествия.