Белый "Мерседес" пытался прорваться на территорию АП, где проходил саммит Украина-ЕС

Как сообщает ZIK, к границам милиции прорвался белый "Мерседес", который пытался наехать на стражей порядка.

"К мужчине, который был за рулем, подошли сотрудники милиции и попросили предъявить документы для установления личности, однако он не смог их предоставить. Правоохранители заподозрили мужчину в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. После шумных споров водитель согласился выйти из машины", - сообщает издание.

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Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев, водителя иномарки с явными признаками опьянения, который находился за рулем, доставили в Печерское райуправление милиции для выяснения всех обстоятельств и мотивов его противоправных действий, сообщили в ОСО.

Автомобиль правонарушителя эвакуирован на штрафплощадку.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии опьянения". По данному факту проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, в Киеве начал работу 17-й саммит Украина-ЕС.

Это первый саммит между Украиной и Евросоюзом после событий на Майдане, который посвящен реализации Соглашения об ассоциации и политическим и экономическим реформам в Украине, включая вопросы финансовой и иной помощи со стороны Евросоюза.

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