Милиция проверит обстоятельства смерти молодого участника киевского марафона

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, 26 апреля после полумарафона один из участников – 28-летний киевлянин скончался в карете «скорой помощи».

Следственным отделом Подольского райуправления ГУМВД Украины в Киеве сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УКУ (внезапная смерть).

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В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза. Также сотрудники милиции проведут полную проверку по факту смерти, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время проведения «Киевского полумарафона-2015» (бег на дистанцию 21 км), который состоялся в воскресенье, 26 апреля, к столичным врачам обратились 16 его участников, один из них умер.