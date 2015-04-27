Без реформ киевские ЖЭКи не протянули б и до осени – заместитель главы КГГА

Столичная власть спасает от банкротства киевские ЖЭКи, делая их удобными и эффективными предприятиями, которые больше не будут напоминать пережиток «советщины».

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в своей публикации на «Украинской правде».

Чиновник отметил, что во избежание банкротства ЖЭКов, но при этом без повышения квартплаты для киевлян, команда мэра приняла решение об «оптимизации работы ЖЭКов».

«Это означает сокращение ненужных расходов и осовременивание, повышение качества работы ЖЭКов. Благодаря такому подходу, квартплату в Киеве удалось уберечь от подорожания», – заявил Пантелеев.

По мнению чиновника очень важно не поднимать стоимость единого подконтрольного городским властям тарифа квартплаты на фоне стремительных взлетов цен на отопление, воду, свет, газ и тому подобное, продиктованных компаниями-монополистами.

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Кроме того, Пантелеев подробно рассказал о сокращении и оптимизации расходов.

«Речь идет об уменьшении штата руководителей разных уровней, их расходов на служебные авто, мобильную связь, личные кабинеты и прочее. Мои помощники тайно посещали ЖЭК, стояли в очередях и общались с людьми. Только по результатам этих визитов были уволены 4 руководителя жилищно-эксплуатационных предприятий. Советские ЖЭКи превращаются в профессиональные ремонтно-эксплуатирующие участки, но сохраняют за собой принцип территориальной доступности и не исчезают с карты Киева», – добавил заместитель председателя КГГА.

По словам Петра Пантелеева киевские ЖЭКи по европейскому примеру будут заниматься исключительно ремонтами, уборкой и обращениями жителей, в то время, как для решения финансовых, юридических или бухгалтерских вопросов в каждом районе создадут управляющую компанию. Подобные изменения приведут к тому, что новым участкам не нужно будет содержать «армию» руководителей, юристов, кадровиков и тому подобное. За счет этого будут доукомплектованы штаты дворников, слесарей, сантехников. Кроме того, в мэрии обещают существенно повысить уровень профессионализма работников ЖЭКов, проводя обучения и тренинги. Как сообщил заместитель председателя КГГА, сейчас проходит процесс перехода специалистов технического направления к новым управляющим компаний.