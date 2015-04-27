Ключом к экономическому подъему Украины являются инвестиции - Кличко

Ключом к экономическому подъему Украины являются инвестиции, без которых украинской экономике будет сложно восстановиться. Об этом заявил Киевский городской председатель, лидер «УДАРа» Виталий Кличко в интервью CNN Money, передает пресс-служба мэра.

По словам Кличко, у власти должно быть два приоритета для восстановления экономики Украины: борьба с коррупцией и привлечение инвесторов. «Сегодня люди скептически относятся к инвестициям в Украину. Однако именно сейчас время возможностей – инвесторы могут зайти на рынок по ценам, ниже рыночных», - подчеркнул Кличко. Он отметил, что интересными для инвесторов являются отрасли IT, разработки программного обеспечения, машиностроения, авиации, фармацевтики и пищевая промышленность, пишет газета "Крещатик".

«Мы должны работать без монополий, чтобы дать шанс каждому инвестору вложить деньги в Украину», - отметил мэр.

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Кроме того, по словам Кличко, киевские власти делают все, чтобы до следующей зимы Киев был полностью энергонезависимым. «Мы начали программу энергоэффективности, которая среди прочего предусматривает уменьшение зависимости от российского газа из-за использования возобновляемой и альтернативной энергии и использования энергоэффективных технологий», - подчеркнул Виталий Кличко.