В Киеве ночью горел торговый павильон «Владимирского» рынка

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Голосеевском районе в 02 час. 53 мин. 28 апреля по ул. Горького, 115 на территории рынка „Владимирский” возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена кровля торгового павильона с товаром бытового и продовольственного потребления.

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Общая площадь пожара составила 400 м кв. В 04 час. 07 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Позняках произошел сильный пожар: сгорели два магазина и маникюрный салон.