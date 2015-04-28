В киевском метрополитене появится буккроссинг

Таким образом столичная подземка присоединится к популярному социальному движению - буккроссингу, говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети.

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Акция начнется в среду, 29 апреля, вместе с открытием фотовыставки "Подземное киевское чтение", созданной в сотрудничестве с одноименным фейсбук-сообществом. В экспозиции будут представлены снимки людей за чтением в метро.

"Книги – один из самых полезных способов времяпрепровождения, причем не только в подземке. Это - опыт, знания, эмоции, новые цели и увлечения. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наши пассажиры обменивались своими идеями, знакомились и создавали новые проекты", - сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он добавил, что последний Книжный Арсенал, который состоялся в столице, продемонстрировал интерес украинских читателей к настоящей книге, которую не заменят никакие гаджеты.

Как социальное движение, буккроссинг появился еще в 2002 году. Теперь к нему подключилось более 2 млн участников, а "библиотека" насчитывает около 15 млн изданий.