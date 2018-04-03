Игорь Никонов: Долги Киева - 550 миллионов долларов и 5,5 миллиардов гривен (обновлено)

Первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Игоря Никонова часто называют «серым кардиналом», человеком, который не только имеет огромное влияние на Виталия Кличко, но и решает большинство важных вопросов.

Переход в чиновники одного из самых известных киевских застройщиков, владельца компании К.А.Н., не обошелся без скандалов. Замглавы КГГА старается избегать этой темы, ссылаясь на то, что уже давно не руководит компанией К.А.Н., а все возможные комментарии по этому поводу дал ранее.

Скандал вокруг раскопок на Почтовой площади заместитель Кличко объяснил недостаточной информированностью. Мол, этот вопрос курирует другой замглавы КГГА.

В целом, Игорь Никонов немало рассказывает о текущих киевских делах, признавая, что проблем в столице очень много. В том числе, потому, что Киеву до сих по приходится погашать огромные долги предшественников Виталия Кличко. Тем не менее, Никонов уверен, что потенциал мегаполиса огромен и просит киевлян немного потерпеть, чтобы увидеть результат работы новой столичной власти.

Через год после смены власти в Украине все чаще можно услышать, что плачевное состояние, в котором оказалась страна, полностью заслуга предшественников - команды Виктора Януковича. Этот тезис применим и к столице?

Я не сторонник сетовать на предшественников, но все же есть цифры, с которыми сложно спорить. Если честно, то, когда я пришел работать, совсем не подозревал, насколько ситуация плачевна. В первую очередь, речь идет о финансах, поскольку из любой ситуации можно выйти, имея деньги…

Проанализировав задолженности при всех руководителях города, складывается впечатление, что каждый из мэров Киева чувствовал себя временщиком, который пришел с полным отсутствием понимания, что кто-то, когда-то по всем долгам должен будет заплатить.

Можете назвать порядок цифр?

Да, могу. Омельченко, который больше всех критикует сегодняшнюю власть, взял в долг 600 миллионов долларов. Этот долг после него полностью остался, а проекты, под которые брались деньги, не были закончены. Например, брали деньги под строительство Подольско-Воскресенского моста. Но зачем было брать деньги под одну часть моста, если на вторую и следующие части у тебя денег нет?

При Черновецком ситуация была не лучше, единственное – сумма долгов меньше: 100 миллионов долларов и свыше одного миллиарда гривен. При Попове часть долга в 150 миллионов долларов была погашена, но появился новый - 4,2 миллиарда гривен… То есть, сальдо все равно отрицательное.

Когда мы пришли, то понимали, что с такими долгами о развитии города говорить не приходится. Поэтому, на сегодняшний день, мы уже погасили 250 миллионов гривен, а в текущем году собираемся погасить еще, как минимум, 500 миллионов.

Каков сейчас общий долг Киева?

Где-то 550 миллионов долларов, а также 5,5 миллиардов гривен. К сожалению, нам не только приходиться гасить долги предыдущих руководителей, но и платить проценты. А это около 2,2 миллиардов гривен. Добавьте сюда и то, что проекты, под которые брались кредиты, не выполнены…

Если мы взяли кредит и купили троллейбусы, то они хотя бы работают, деньги реализованы. Но взять деньги, потратить, и ничего не получить на выходе – это даже глупостью не назовешь, это преступление, как по мне.

На сегодняшний день, все программы, которые предполагали только освоение денег, чтобы реализовать часть какого-то проекта, например, чтобы построить часть школы, остановлены. Нужно понимать, что нет никаких «частей». Либо мы осознаем, что, приступая к проекту, мы его закончим, либо мы за проект не беремся.

И сколько времени, по вашим подсчетам, необходимо на погашение долгов? Когда можно будет говорить о новых больших проектах в столице?

Хороший вопрос. Когда мы начали разбираться во всем этом, то были просто в ужасе, думая, что рассчитаться по всем долгам невозможно. Но буквально два месяца назад появилось понимание, что эти долги можно реструктуризировать и начать их отдавать. Сейчас мы реструктуризировали одни долги, договорились об отсрочке других, получили право (путем очень сложных переговоров с Кабмином, учитывая, что это по вине правительства бюджет Киева недополучил около 2 млрд гривен) на списание третьих, с помощью Министерства финансов занимаемся реструктуризацией внешних долгов… То есть, появился свет в конце тоннеля.

Не рассчитавшись по долгам, мы не сможем менять город в лучшую сторону. А ведь именно с Киева начинается и весь инвестиционный климат страны, поэтому необходимо в финансовом плане стабилизировать столицу.

Но по многим показателям Киев сегодня уступает другим городам. Например, Одесса увеличивает потоки туристов, Львов демонстрирует неплохой рывок в развитии градостроительства… Кстати, мэр Львова в интервью УНИАН как-то сказал, что столице понадобится лет десять скрупулезной работы для восстановления своего потенциала…

Я не согласен с таким прогнозом. И потом, очень не люблю сравнивать эти города, любой город, с Киевом. Львов – это маленький город, который исторически имеет хорошую, сохранившуюся архитектуру. Конечно, там надо было наводить порядок с дорогами, инфраструктурой, дать возможность среднему и малому бизнесу свободно дышать. Но сама атмосфера города располагала к тому, чтобы превратить его в туристическую Мекку. Я не хочу судить о работе Садового, но ничего экстраординарного во Львове сделано не было, всего лишь правильные шаги для развития.

Тем не менее, считаю, что и в туристическом плане, и в экономическом, потенциал столицы вдвое больше. Это очевидно. Главная проблема в том, что в Киеве никогда не было руководства, которое работало бы на него. Кроме того, в городе проходили все революции, в столице всегда труднее продвигать политику борьбы с коррупцией, поскольку любая центральная власть всегда заинтересована в том, что держать Киев в своих руках. В результате, мы столкнулись с тем, что в любой сфере у нас огромные проблемы: МАФы, стоянки, газовые заправки, которые растут как грибы и так далее. За всем этим стоят разного рода чиновники, депутаты, представители правоохранительных органов, их родственники… В этом отношении мэру Киева всегда, при любых обстоятельствах, тяжелее, чем руководителям других городов, руководство городов поменьше всегда независимее.

Мы затронули тему коррупции, то, с чем сегодня в Украине все борются, по крайне мере, об этом говорят. Что реально в этом направлении сделано в Киеве?

Тут важно отметить, что многие индивидуумы борются с коррупцией, но сама система, к сожалению, нет. Наказание за коррупцию – важная вещь, но без стимула, без реального поднятия заработной платы чиновникам и параллельном сокращении их количества, ни о какой реальной борьбе говорить не приходится.

В Киеве мы сразу уволили практически 50% руководителей. Причем, даже не нужно было проводить долгого расследования их деятельности, изначально было понятно, кто именно должен покинуть свой пост. Кроме того, для мэра Киева не принципиально, когда именно были сделаны нарушения - при бывшей власти или уже при нем, карт-бланша нет ни у кого.

В столице создан департамент, который занимается учетом и аудитом. Могу сам поручится за руководителя этого департамента, которого мы между собой называем «бультерьером» - когда он берется за кого-то, то будет идти до последнего. В 2014 году этот департамент нашел нарушений, подтвержденных актами и документами, на сумму 325 миллионов гривен. Уже в этом году было зафиксировано нарушений на сумму около 200 миллионов.

Почему эта информация широко не обсуждается, не является публичной? Ведь со стороны выглядит, что в Киеве ничего не поменялось…

Самая большая проблема в этом вопросе в том, что все дела сейчас переданы в правоохранительные органы. Пока мы не видим судебных производств, но очень многое все же было сделано.

И, опять же, повторюсь, борьба с каким-либо одним чиновником ничего не даст, только системный подход. Помочь в этом сможет перевод всего администрирования в электронный вид. На мой взгляд, чиновник не должен встречаться с жителем Киева, который хочет получить от него услугу, не должен иметь никаких прямых контактов с бизнесом, с точки зрения документации. И тут у нас большой прогресс. К примеру, электронные закупки. Раньше, если вы хотели купить на 100 тысяч гривен бумаг, вы вызывали поставщика, делали две подставные фирмы, проводили втихую якобы конкурс, платили 100 тысяч, 50 он вам возвращал, а на 20 поставлял товар. Так вот, теперь таких схем больше не будет. Сейчас заявки подаются в электронном виде, идут открытие торги, и давать какому-то чиновнику «на руку» просто нет смысла. За небольшой период работы этой системы мы сэкономили порядка 25%.

Дальше, уже готова версия электронного бюджета. Думаю, май-июль, и мы ее запустим – все расходы, доходы можно будет отследить. Вот это и есть борьба с коррупцией. Вы же поймите, что уволю я одного чиновника с зарплатой в три тысячи, на его место придет другой с такой же зарплатой, и что? Ничего же не поменяется.

Сейчас мы также занимаемся диспетчерским центром, проводим тендер. Все автомобили по Киеву, включая Киевпастранс, Киевавтодор, спецтранс, медтранс, предприятия, которые вывозят мусор, маршрутки, все абсолютно должны будут иметь GPS-навигацию. На этом мы также планируем получить 30% экономии, минимум. А следующий шаг – электронные тендеры.

Пока все это – пилотные проекты?

Это пилотные проекты, ничего подобного ни в одном городе Украины нет. Карточка киевлянина, например, в свое время начинался как социальный, но сейчас приобрел другой характер. В ближайшем будущем появятся возможности для осуществления платежей, транспортные приложения, медицинские, когда со скидкой будут предоставляться услуги в больницах или можно будет покупать медикаменты, приложения по ЖКХ, платеж за коммунальные услуги через терминал, питание детей в школах. Карточка позволит создать свой личный кабинет или на смартфоне, или на персональном компьютере. Для получения карточки не нужна будет прописка, только справка о работе в Киеве. Это поможет абсолютно все идентифицировать. И прозрачность, которую мы получим в результате всех реализованных планов, будет самой сильной в Украине.

Несмотря на проблемы, о которых мы говорили, власти Киева заявили, что бюджет города перевыполнен на 17%. Откуда появились возможности для этого?

Если говорить в абсолютных цифрах, то за І квартал 2015 года в бюджет города собрано 5976,6 млн грн (с учетом трансфертов из госбюджета 1924,1 млн грн). И, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы увеличились на 20,3% или 1009,6 млн грн. Это стало возможным, в какой-то степени, потому, что запустились процессы децентрализации и местным бюджетам отдали гораздо больше налогов, чем было до этого. Плюс, сегодня мы четко можем посчитать, какой у нас будет доходная часть для планировки расходов.

Грубо говоря, если раньше мы были привязаны к бюджету всей Украины, сейчас мы хоть завтра можем принимать бюджет Киева на 2016 год. То есть, сегодня мы хотя бы можем планировать что-то, опираться на свои силы, не привязываться к центру, что и позволяет нам перевыполнить бюджет.

Конечно, есть еще много работы на будущее. Например, уверен, что налог на прибыль должен быть исключительно местным. Также все, что способствует созданию рабочих мест, формированию доверию между бизнесом и местной властью, должно перейти в местное управление. И городская администрация должна сохранить за собой право на льготы по тем налогам, которые остаются в местном бюджете.

То есть, по сути, в Киеве уже началась децентрализация?

В одних направления – да, в других – нет. Наверное, центральной власти следует понять, что никто не будет инвестировать в город, если нет уверенности, стабильности, если нет условий, если не будет больше возможностей, чем, например, у стран – наших ближайших соседей… Несмотря на некоторые сдвиги, мне трудно отметить реальные шаги в этой реформе. Когда приезжают инвесторы, мне, кроме того, что Киев к ним лоялен, что у нас лояльный мэр и что мы готовы работать на условиях прозрачности, рассказать им нечего.

Только в этом причина отсутствия инвестиций в Киев?

Проблема - общий инвестиционный климат в стране. И, кто бы что не говорил, тут должны, в первую очередь, работать центральные власти.

Если кто-то хочет зайти в Киев, мы готовы создать для этого все возможные условия. У нас работает киевское инвестиционное агентство, разработана программа, но этого мало, очень мало. Нужны серьезные изменения в законодательстве. К сожалению, в любом частнике, в любом бизнесмене, государство видит врага, соперника, а должно – партнера. Я сейчас говорю именно о среднем бизнесе. Весь мир на этом играл, а у нас, наоборот, ставка делается на крупный бизнес и мелкий. Безусловно, последний тоже важен, но он кормит себя, ну, и еще несколько человек. Средний бизнес – это больше доходов в казну, больше рабочих мест, это фундамент страны. Но, для этого ему нужны условия.

И все же, стартовали ли в Киеве проекты, которые уже сейчас можно назвать успешными?

Полгода - мало, чтобы делать выводы, но, реализованные проекты есть. За последние 9 месяцев подписано 10 инвестиционных договоров общей ориентировочной стоимостью около 1 млрд грн. (с учетом НДС), по условиям которых предусмотрены отчисления в бюджет города в сумме 24,8 млн грн.

Это инвестиционные договора по созданию Wi-Fi сети в Киевском метрополитене, объектов розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями по фиксированным ценам, строительству жилой недвижимости с условием передачи части площадей пострадавшим от аферы группы компаний «Элита-Центр», обустройству спортивной базы… Но есть некоторые нюансы. Например, просто необходим закон об энергоэффективности.

В бюджете Киева на энергосберегающие проекты предусмотрено 152 миллиона. На что именно будут потрачены эти средства?

Модернизация бюджетной сферы – детские сады и школы, установка тепловых счетчиков на жилищное хозяйство, проекты на альтернативные ресурсы – котлы, установка источников получения горячей воды от солнечной энергии. Но, это все больше научная работа, которая просчитает затраты, возможности и что именно необходимо сделать.

Следует отметить, что объем финансирования энергосберегающих бюджетных программ недостаточный, с точки зрения имеющегося в городе потенциала энергосбережения, поэтому КГГА постоянно проводит поиск возможных источников внешнего финансирования.

Вам не кажется, что в этом смысле не хватает еще и разъяснительной работы с людьми. Украинцы не приучены экономить, в том числе, на коммунальных услугах…

Конечно, это очень важно. Мы провели энергоаудит всех зданий и выяснили, сколько они тратят. Была разработана схема из 12 ступней термомодернизации, выделены средства. Например, мы провели сканирование тепловизором жилых домов, и вы не представляете сколько энергии тратится. В Киеве потребление энергоресурсов в шесть раз выше европейских норм. Поэтому, мы поставили задачу снабдить все здания Киева тепловыми счетчиками. К сожалению, средств очень мало, ведь надо проводить замену окон жилого фонда, утепление фасадов и многое другое.

Людям следует понять, что единственный выход – создавать ОСББ. В результате, через 7-10 лет и плата будет меньше, и стоимость квартиры вырастет. Но у нас такая ментальность, что генетически мы и дальше не хотим платить за все, за что раньше не платили. Ну, и, конечно, любая реформа вначале приводит к непониманию и протесту. Поэтому тут очень важно показать киевлянам, что мы хотим.

Можно сказать, что отопительный сезон, при всех проблемах с газом, в Киеве прошел нормально?

Была угроза, что газа вообще не будет, а Киев повторит историю Алчевска. Мы делали все, что чтобы этого не допустить. Не буду скрывать, нам повезло с теплой зимой, но и сделано было много. В результате удалось сэкономить около 880 миллионов гривен. Но при подготовке к следующему сезону мы должны подходить глобально, понимая, что существующая система коммунального хозяйства себя изжила, так как у нас огромное количество ЖЭКов, не дающих производительности, но ворующих деньги. И это государство создало такие условия. Например, ЖЭКи Подольского района тратили на административную составляющую 67% средств. Это же уму не постижимо…

В этой сфере уже было что-то сделано?

Мы не можем поднимать тарифы, они и так высоки, следовательно, нужно сократить затраты. Поэтому было создано 10 больших компаний по районам города для того, чтобы повысить производительность. Сейчас мы проводим тендеры на их услуги.

Тем не менее, многие решения Киевсовета отдают популизмом. Например, мартовское решение запретить компаниям-поставщикам отключать потребителям горячую и холодную воду, газ и отопление за долги. Однако, согласно принятому документу, «Киевэнерго», «Киевводоканал», «Киевгаз» могут отрезать людей от тепла, воды и газа на время ремонтов или профилактик. То есть, частные компании по-прежнему могут приостанавливать предоставление услуг, сославшись, например, на поломку. Поставщики так и делали в прошлом году, когда киевлян оставляли без горячей воды и отопления, чтобы сэкономить газ на зиму. Может ли власть Киева проконтролировать отключение, или все же можно признать, что такое решение, скорее, декларативное?

В прошлом году отключали, поскольку была истерия, что газа не будет. Не буду прятать голову в песок, мы действительно думали, что если делать эти отключения, то потом зимой будет легче. Да, по подсчетам, мы не много сэкономили, но будем честными – береженого Бог бережет. Политически это было оправдано.

Что касается названного вами решения Киевсовета, оно, действительно, имеет больше декларативный характер, ведь есть долги и они большие. Хотя по многим вопросам мы еще будем разбираться, например, штрафы и пени, которые должен платить город. Это цепная реакция, людям не платят зарплаты – они не платят за коммунальные, Киеву не возвращается разница в тарифах, Киевэнерго не платит за тепло. Думаю, надо говорить о списании задолженности, по крайне мере, штрафов, чтобы решение, о котором мы говорим, все же реализовались.

Возвращаясь к теме наполнения городского бюджета, другие города, о которых мы уже говорили, делают ставку, в том числе, на туризм. Планируется ли как-то использовать туристические возможности Киева?

Когда мы получили город, то было не до туризма, надо было хоть как-то навести порядок. Сегодня у нас есть хорошая команда, которая будет этим заниматься, мы провели не одну встречу с ассоциацией, которую возглавляют американцы, собрали туристических операторов, работаем с немецкой кампанией. Очень скоро концепция по развитию Киева будет принята.

На мой взгляд, у столицы очень большой потенциал и в архитектурном, и в историческом плане, а инфраструктура, которую тут развивают, по мощности перегонит все города. К сожалению, сегодня, гостиницы города заполнены на 30-35%. Это, во многом, потому, что у иностранцев Киев очень тесно ассоциируется с военными действиями, к нам боятся ехать. Карпатам, Львову, Одессе, в этом плане повезло больше.

Тем не менее, мы будем помогать всем, кто хочет работать в этой сфере, тому же гостиничному и ресторанному бизнесу, будем заниматься парками, необходимо максимально использовать Днепр – для отдыха, проведения спортивных соревнований. Все это требует времени, затрат, озеленения, развития Гидропарка, очистки рек, пляжей…

В этом контексте очень важна борьба с МАФами, которые просто уродуют город…

Это сложный вопрос. Да, наша цель полностью убрать МАФы, и скопом, в один присест, мы это не делаем по одной причине – за ними стоят реальные люди, которые там работают. В период кризиса это было бы не совсем правильно. Сейчас мы разработали систему по сносу МАФов, все они будут убраны, а те, кто захочет остаться – будут переведены на первые этажи зданий. Плюс, идет дикое сопротивление. За каждым таким МАФом стоит то депутат, то прокурор, то еще кто-то. Мы уже начали работу, но это довольно непросто, ведь счет только незаконных МАФов идет на тысячи.

Как насчет некоторых спорных зданий, которые, по мнению киевлян, считаются важной туристической частью города? Например, ситуация с Гостиным двором?

ОТВЕТ НА ДАННЫЙ ВОПРОС БЫЛ ИЗМЕНЕН 29.04.2015. РАНЕЕ, ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ, В ИЗНАЧАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ ПУБЛИКАЦИИ СОДЕРЖАЛСЯНЕКОРРЕКТНЫЙ ТЕКСТДАННОГО ОТВЕТА

Гостиный двор – вопрос сложный. Мое мнение [по этому вопросу] отличается от мнения большинства в Киевсовете. И я этого не скрываю и не скрывал никогда.

Чтобы что-то сделать, нужно понимать конечную цель [действий]. Сегодня Минкультуры почему-то придумало, что это – памятник архитектуры. Я, конечно, извиняюсь, но – нет у меня оснований считать, что это – памятник архитектуры, и никогда не было. Второе. Официальная позиция следующая: мы написали письмо в Фонд госимущества, чтобы ФГИ передал Гостиный двор нам в собственность, в Киев, и мы уже могли с ним что-то делать. Но, мое мнение – вся эта история затеяна напрасно. По крайней мере, лучше бы было ее затевать, когда инвестор закончит процесс строительства. Это было бы логично, если объект как-то незаконно украден... А в процессе стройки развалить ее, остановить, оставить ее ? В таком состоянии [Гостиного двора] опасность для метрополитена – огромная. А финансирования теперь нет, инвестор делать ничего не хочет. Я не вижу смысла во всем этом. Удовлетворение амбиций протестующих?..

И что мы имеем? Получите 2 тысячи рабочих мест и здание – да потом судитесь, после того, как это будет сделано! Может, так не честно, но [в таком подходе] есть какая-то логика. А остановить стройку на текущей стадии – считаю, что это глупо.

Гостиный двор никогда не был муниципальным. Это всю жизнь была собственность государства, собственность Фонда госимущества. Поэтому я вообще не понимаю, какое отношение имеет Киевсовет к этому зданию и почему вокруг него такая бурная дискуссия.

Я понимаю, в чем там проблема. Были протестующие, одни из них делали пиар, другие… В общем, проблема в том, что людей там побили. И это – уже личная обида, это уже личное… Конечно, это плохо, что пострадали люди. Но, думаю, что теперь именно это обстоятельство – главная причина того, что процесс никак не может перейти в какое-то конструктивное русло. Потому что инвестор выходил на КГГА, предлагал, что он может городу отдать часть площади, инвестировать в город какие-то деньги, но, к сожалению, нет конструктива… А мы не являемся стороной переговоров. Город является только стороной протестов.

Туризм – это еще и дороги. Они в Киеве оставляют желать лучшего. Когда хотя бы главные транспортные пути в столице приведут в нормальный вид?

Мы назначали нового руководителя Киевавтодора, выделили более 500 миллионов гривен и теперь наша позиция – начинать ремонт с дворов. В Киеве 88% дорог - в плачевном состоянии, и нам сейчас надо хотя бы 28 миллиардов для их ремонта.

Речь о ямочном ремонте или качественной работе?

У нас другой подход. Любое предприятие, которое берется за дороги Киева, должно дать 5 лет гарантии, минимум. А также нести ответственность, вплоть до уголовной, за качество выполненных работ. Это касается и освещенности дорог, лежачих полицейских… Планируется, что основные магистрали в Киеве будут делать турки, к сожалению, у нас пока нет таких технологий.

Не считаете, что, при такой дороговизне ремонта и строительства дорог, следует привлекать к этому делу инвесторов и отдавать столичные магистрали в концессию?

Внутри города очень тяжело выделить дорогу для инвестора. На сегодня это может быть только с дорогой на Подольско-Воскресенском мосту, если мы его построим. Но, опять же, пока инвесторы не очень понимают, готовы ли будут киевляне платить за дорогу.

Дороги — это еще и транспорт, тарифы на который недавно выросли. Удалось ли, благодаря этому шагу, снизить убытки и стоит ли киевлянам еще ждать повышения?

На сегодняшний день мы ликвидировали задолженность Киевпастранса по зарплате – 126 миллионов гривен. Но «в ноль» это убыточное предприятие, судя по социальной политике государства, не выйдет никогда, постоянно будет требовать дотаций из бюджета. Ведь у нас остается огромное количество льготников, за которых компенсацию никто не платит.

С другой стороны, учитывая экономическую ситуацию, мы приняли решение больше не поднимать тарифы в 2015 году. Да, мы вводим единый билет, программы, позволяющие снизить стоимость проезда, объединим парки, проводим аудит.

По метро ситуация сложнее из-за старости столичной подземки. Никаких ремонтных работ не проводилось 50 лет, а это вагоны, эскалаторы, пути. Источники покупок вагонов, поездов и техники – всегда валютные. Даже существующий тариф не позволяет не то, чтобы произвести обновление вагонов, его не хватает и на ремонтные работы. Учтите, стоимость электроэнергии и топлива выросла, и это не дает нам возможности понизить стоимость проезда. Но и повышать пока не будем.

Ольга Каретникова-Котягина