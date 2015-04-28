Байден на встрече с Кличко озвучил условия для инвестиций в Украину

«Речь шла о неотложных реформах, которые критически необходимы Украине. В частности, реформирование правоохранительных органов, прокуратуры. Джо Байден подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важна эффективная работа МВД и расследование прокуратурой дел против коррупционеров и привлечение к ответственности причастных к коррупции. Это будет предостережением для тех, у кого есть искушение заработать быстрые деньги», – отметил после встречи Кличко.

Также во время встречи речь шла о возможных инвестициях в Украину и в Киев.

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«Американский бизнес сегодня ожидает создания действительно благоприятного инвестиционного климата, внедрения прозрачных процедур и условий для работы в Украине – от выдачи различных разрешений, до честного проведения конкурсов и защиты имущественных прав. И я заверил Джо Байдена, что в Киеве мы все делаем для этого, поэтому гарантом каждом инвестора выступаю я лично», – сказал Кличко.

Он также поблагодарил за последовательную позицию Соединенных Штатов в отношении поддержки и помощи Украине.