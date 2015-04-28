Кличко обсудил с Нуланд условия инвестиций в Украину

«Мы говорили о будущем Украины и о том, какие реформы должны произойти прежде всего. Я на примере Киева рассказал об усилиях Украины в реформировании государства. И о том, что в столице мы исходим из того, что преобразования не должны происходить за счет беднейшего населения», – отметил Кличко.

Также во время встречи Виталий Кличко с Викторией Нуланд поговорили о перспективах инвестирования в Украину и Киев, о необходимых условиях для этого, особенно о борьбе с коррупцией и необходимости реформирования прокуратуры, «чтобы такая борьба была успешной и эффективной».

Читайте такжеБывший мэр Нью-Йорка посоветовал Кличко методы борьбы с коррупцией, а не с "ветряными мельницами"

«Я обратился к Виктории с тем, чтобы она посодействовала привлечь в Киев американских инвесторов, потому что это для нас сегодня очень важно. Ведь речь идет о развитии экономики, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры города», – подчеркнул Кличко.