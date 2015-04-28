Кличко и USAID договорились бороться с коррупцией в Киеве

Об этом шла речь на встрече Виталия Кличко и Альфонсо Ленарта в Вашингтоне, сообщает сайт КГГА.

В рамках программы, общая стоимость которой составляет 1 млн долл. США, USAID согласились предоставить Киеву помощь в реформировании механизмов городских закупок, парковочной инфраструктуры, утилизации отходов, а также инвестиционных систем. Еще одним направлением помощи станет повышение доступности метрополитена для людей с физическими недостатками.

«Мы делаем киевскую власть открытой для жителей города. А также наши усилия направлены на повышения уровня прозрачности, подотчетности и эффективности предоставления муниципальных услуг», – отметил Кличко.

Читайте такжеНиконов рассказал о новой культуре доверия между властью и бизнесом«USAID полностью поддерживает меры мэра Виталия Кличко, направленные на то, чтобы сделать работу Киевской городской государственной администрации более прозрачной и обеспечить ее подотчетность перед горожанами», – подчеркнул господин Ленарт.

Следовательно USAID поможет Киеву: создать единую электронную систему городских закупок; усовершенствовать парковочную инфраструктуру города; повысить прозрачность системы обращения с отходами и усовершенствовать соответствующую нормативно-правовую базу, что будет способствовать большей прозрачности системы и лучшей защиты окружающей среды; выработать механизмы общественного контроля, обеспечение прозрачности и подотчетности в работе Киевского инвестиционного агентства, что должно сократить возможности для коррупции.

Кличко и Ленарт также обсудили вопросы, связанные с пребыванием в Киеве тысяч вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть зону конфликта в Восточной Украине. Киевская городская власть координирует с USAID меры по оказанию гуманитарной помощи, включая создание Центра по поддержке и переселению внутренне перемещенных лиц.