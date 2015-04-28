В Киеве задержали двух следователей во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов
Столичные правоохранители задержали двух следователей одного из районных отделений ГУ МВД Украины в г. Киев во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
"Сотрудники СБУ в г. Киев и Киевской области совместно с работниками прокуратуры города Киева и Управления внутренней безопасности МВД Украины задержали двух следователей одного из районных отделений ГУ МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, злоумышленники требовали 5 тысяч долларов США у гражданина Украины за непривлечение его к уголовной ответственности, а также возвращение ему вещественных доказательств в досудебном расследовании.
Согласно сообщению, правоохранителей задержали "на горячем" во время получения ими неправомерной выгоды.
В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные действия.