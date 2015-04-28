В Киеве порядок на майские праздники будут обеспечивать около 7 тысяч правоохранителей

В Киеве общественный порядок на майские праздники будут обеспечивать около 7 тыс. правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель начальника отдела организации службы Управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Виталий Поворотный.

“Общее число работников милиции, которые ежедневно привлекаются к охране общественного порядка - это около 2,5 тысяч. Плюс дополнительно для участия в обеспечении безопасности во время мероприятий с массовым участием граждан будет привлечено около 3,5 тысяч, а также около 1 тыс. работников милиции из других регионов страны. Таким образом, порядок будут обеспечивать около 7 тысяч правоохранителей”, - сказал Поворотный.

Он отметил, что будет усилено как патрулирование города, так и охрана на въездах в столицу – организуют дополнительные посты на автодорогах.

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По его словам, будет усилена охрана мест массового скопления людей, стратегических объектов, учреждений иностранных государств, зданий органов власти. Также Поворотный подчеркнул, что будет усилено внимание для обеспечения порядка в метрополитене.

В свою очередь и.о. начальника Главного управления ГСЧС в Киеве Валерий Борис сообщил, что на праздники на дежурстве будут задействованы с учетом резерва 676 спасателей и 153 единиц техники. Он отметил, что в настоящее время дежурство осуществляют 400 спасателей и 96 единиц техники.

Кроме того, он сказал, что в столице работает круглосуточная оперативная мобильная группа в составе 82 человек и 27 единиц спецтехники, которая предусмотрена для ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций.

Руководитель управления также обратил внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды и правила пожарной безопасности при отдыхе в зеленых зонах, в частности лесах.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Службой безопасности также проведена серьезная работа по проверке стратегических объектов Киева. “Проверки достаточно нестандартные и, как результат, значительно повышен уровень защиты стратегических объектов как с технической точки зрения, так и с точки зрения охраны”, - подчеркнул он.

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Пантелеев напомнил, что еще с января в Киеве действует режим повышенной безопасности гражданской обороны и выделены дополнительные средства на закупку необходимых средств действенного реагирования на разного рода ситуации в городе. Он выразил убеждение, что дополнительные меры, которые будут введены в столице по обеспечению безопасности граждан, позволят жителям города и гостям спокойно провести эти праздники и отдохнуть.

Относительно обеспечения жизнедеятельности города он сообщил, что в круглосуточном режиме будут работать мобильные группы, в которые в целом входит 80 специалистов и 20 единиц техники.

“Достаточно в городе сил, средств, количество сотрудников милиции будет значительно увеличено, то есть мы уверены, что праздники пройдут спокойно. Обеспечим общественный порядок и реакцию на любые события, возможно, провокационные, а также на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть”, - сказал заместитель председателя КГГА.