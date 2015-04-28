В Киевсовете хотят предоставить переселенцам право на получение “Карточки киевлянина”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

По словам Резникова, “Карточку киевлянина”, которая предоставляет льготы, доплаты, пособия, компенсации согласно законодательства Украины, дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации согласно актов Киевсовета и КГГА, могут получить не только зарегистрированные в столице граждане, но и перемещенные с временно оккупированных территорий Украины и из районов проведения АТО граждане, которые зарегистрированы в столице, работают в Киеве в соответствии с законодательством Украины, получают дошкольное, общее среднее и высшее образование в учебных заведениях столицы”.

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Также он добавил, что реализация в дальнейшем этого проекта решения позволит вести более точный учет граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий на востоке страны.

По данным пресс-службы, сегодня проект решения был поддержан на заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Завтра проект решения вынесут на рассмотрение комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада примет закон, облегчающий усыновление детей-сирот из зоны АТО.