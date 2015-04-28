Киевляне смогут найти информацию о незаконных строительных площадках в интернете - КГГА

Ознакомиться с объектами, которым были выданы градостроительные условия и ограничения, может каждый желающий на портале Градостроительного кадастра Киева (http://mkk.kga.gov.ua). Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Павел Рябикин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале КГГА.

«Информация на портале постоянно актуализируется. Мы планируем, что через портал будет осуществляться мониторинг застройки, и киевляне смогут увидеть информацию о незаконных строительных площадках. А в случае выявления строительных площадок, которые вызывают сомнения относительно законности проводимых там работ, информация оперативно отображается на портале, а сами объекты будут проверять соответствующие органы», – проинформировал Павел Рябикин.

Он добавил, что благодаря возможностям портала Градостроительного кадастра уже удалось перейти к публичности в процессе размещения киосков. Сведения о киосках и их владельцах открыты, информация доступна для каждого гражданина, в том числе для инспектора по благоустройству.

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«Градостроительная деятельность требует привлечения инструментов, которые делают отношения между властью, гражданами и бизнесом открытыми и основанными на доверии. Портал Градостроительного кадастра Киева является одним из таких инструментов, ведь здесь киевляне могут быстро и получить информацию о городских территориях, существующих зданиях и строительстве, наличии незаконно установленных временных сооружений, зеленых зонах и тому подобное», – подытожил Рябикин и отметил, что сайт будет пополняться новыми полезными разделами.