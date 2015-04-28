В КГГА хотят привлекать инвесторов с помощью договоров концессии

Об этом сказал в ходе работы Международной конференции «В поддержку реформ в Украине» первый заместитель председателя КГГА, руководитель группы советников мэра Киева Игорь Никонов.

«Нам нужны точки роста. Они создаются в парламенте и в правительстве. У нас очень много политики в экономике, а надо сделать так, чтобы политики в экономике не было, - сказал Никонов. - Мы должны привлекать иностранных инвесторов, но давать им возможность возврата средств. А это договоры концессии и проекты государственно-частного партнерства, которые сегодня пока работают не в полную силу, поскольку нет необходимой законодательной базы».

Читайте такжеКлючом к экономическому подъему Украины являются инвестиции - Кличко

При этом Никонов подчеркнул, что Киев был и остается ключевой инвестиционной площадкой Украины.

«Мы говорим об использовании Киева с целью вложения денег и получения прибыли. Так вот Киев – это самая привлекательная площадка, и город в нашей стране. Здесь есть сбыт, здесь есть спрос, здесь самая высокая зарплата по стране – в два раза выше, чем в среднем по стране», - сказал Никонов.