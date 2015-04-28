"Киевэнерго" отключило от горячей воды более 2,7 тысяч домов

Компания "Киевэнерго" отключила от горячего водоснабжения более 2,7 тыс. жилых домов в столице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Киевэнерго».

В частности, 1 тыс. 224 домов остались без горячей воды из-за отключения "Киевгазом" котельных и ТЭЦ компании «Киевэнерго» от газа.

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Кроме того, в результате повреждений на тепловых сетях, находящихся на балансе «Киевэнерго», плановых отключений и проведения гидравлических испытаний, временно без горячего водоснабжения остаются 1 тыс. 534 дома.

Таким образом, в целом по городу без горячей воды 2 тыс. 758 потребителей.

При этом отмечается, что в период с 06:00 27 апреля по 06:00 28 апреля в результате устранения 26 повреждений были подключены к ГВС 60 потребителей.

Как сообщал УНИАН, ранее «Киевэнерго» заявило, что с 23 апреля «Киевгаз» начал ограничение газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго», что приводит к снижению температуры горячей воды или приостановления ее снабжения.

Газоснабжение ограничено в связи с задолженностью компании за потребленный газ для производства тепловой энергии. Задолженность «Киевэнерго» за газ, использованный для производства теплоэнергии, составляет около 1,2 млрд грн. В свою очередь потребители задолжали «Киевэнерго» за тепло 2,5 млрд грн, утверждают в компании.

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«Киевэнерго» рассчитывает полностью возобновить поставки необходимых объемов газа после согласования графика погашения 1,2 млрд грн долга перед НАК «Нафтогаз Украины».

По словам директора «Киевэнерго» Александра Фоменко, график будет согласовываться со столичной администрацией и «Нафтогазом».

По его словам, встреча представителей КГГА, «Киевэнерго» и «Нафтогаза» по поводу решения вопроса погашения задолженности в 1,2 млрд грн должна состояться на этой неделе.