Киев рассчитывает на приток инвестиций и не планирует осуществления заимствований – замглавы КГГА

«Вопрос инвестиций и заимствований Киева – это две разные вещи. О заимствованиях речь сейчас не идет, мы говорим пока об инвестициях, - сказал Никонов. - Понимание инвесторов о том, что происходит в стране, формируются в нашем городе. Все начинается со столицы, а все в Украине начинается с Киева. Столица – это всегда индикатор развития государства».

При этом Никонов отметил, что нынешняя финансовая ситуация, связанная с необходимостью реструктуризации муниципальных бондов Киева, не отразится на инвестиционном климате города. «Реструктуризация муниципального долга к инвестклимату не имеет отношения», - отметил Никонов. Он также подчеркнул, что город, несмотря на все текущие финансовые сложности, намерен принимать активное участие в разного рода инвестиционных конференциях и деловых форумах, в том числе деловых форумах в Германии и США, запланированных на июнь-июль 2015 года.