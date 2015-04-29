К 1 мая в Киеве включат фонтаны
09:48, 29 апреля 2015Киев
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К 1 мая в Киеве будет обеспечен пуск в работу фонтанов коммунальной собственности, не требующих выполнения ремонтных работ.
В течение недели утвердят графики работы всех киевских фонтанов / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению КГГА, работы поручено выполнить КП «Киевводфонд», КО «Киевзеленстрой» и районным госадминистрациям.
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Соответствующие работы обеспечат своевременный запуск и функционирование действующих фонтанов, в первую очередь во время празднования Дня Победы, Дня Киева и других государственных и местных праздников.
Кроме того, в течение недели должны быть согласованы и утверждены графики работы с каждым отдельным фонтаном в 2015 году.
Ранее УНИАН сообщал, что напротив здания КГГА могут установить фонтан.
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