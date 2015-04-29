К 1 мая в Киеве включат фонтаны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению КГГА, работы поручено выполнить КП «Киевводфонд», КО «Киевзеленстрой» и районным госадминистрациям.

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Соответствующие работы обеспечат своевременный запуск и функционирование действующих фонтанов, в первую очередь во время празднования Дня Победы, Дня Киева и других государственных и местных праздников.

Кроме того, в течение недели должны быть согласованы и утверждены графики работы с каждым отдельным фонтаном в 2015 году.

Ранее УНИАН сообщал, что напротив здания КГГА могут установить фонтан.