Киевские городские власти призывают «Нафтогаз» возобновить поставки газа на столичные котельни

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте столичной власти.

«Несмотря на сложный процесс перехода на сезонную оплату за отопление, городу удалось обеспечить уплату основной части долгов теплопоставщиков Киева за газ, которые накапливались с 1999 года – это более 3 миллиардов гривень. В ближайших планах – обеспечить такую же стабильную динамику расчетов, кроме оплаты штрафных санкций, начисление которых не имеет под собой правового и финансового обоснования», - заявляют в Киевской городской госадминистрации.

В сообщении также отмечается, что опыт 2014 года, когда принудительно отключили часть потребителей города от услуги ГВС, продемонстрировал, что длительное прекращение поставки горячей воды приводит к серьезным негативным последствиям: в первую очередь, к ухудшению технического состояния системы теплообеспечения. Вместо желаемых объемов экономии, город подвергся ряду аварийных ситуаций во время начала отопительного сезона.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Киевэнерго» заявило, что с 23 апреля «Киевгаз» начал ограничение газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго», что приводит к снижению температуры горячей воды или приостановления ее поставки.

Газоснабжение ограничено в связи с задолженностью компании за потребленный газ для производства тепловой энергии. Задолженность «Киевэнерго» за газ, использованный для производства теплоэнергии, составляет около 1,2 млрд грн. В свою очередь, потребители задолжали «Киевэнерго» за тепло 2,5 млрд грн, утверждают в компании.

«Киевэнерго» рассчитывает полностью восстановить поставки необходимых объемов газа после согласования графика погашения 1,2 млрд грн долга перед НАК «Нафтогаз Украины».

По словам директора «Киевэнерго» Александра Фоменко, график будет согласовываться со столичной администрацией и «Нафтогазом».

По его словам, встреча представителей КГГА, «Киевэнерго» и «Нафтогаза» относительно решения вопроса погашения задолженности в 1,2 млрд грн должна состояться на этой неделе.

По данным Киевэнерго, в столице отключено от горячего водоснабжения более 2,7 тыс. домов, из них более 1,2 тыс. - за отключения Киевгазом теплоисточников Киевэнерго от газа.