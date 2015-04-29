Кличко в США попросил о помощи в реабилитации ветеранов АТО

Об этом, в частности, шла речь на встрече Виталия Кличко с сенаторами из группы поддержки Украины в Сенате США.

«По официальным данным, 35 300 солдат вскоре будут демобилизованы из зоны АТО. Киев, как столица, должна быть примером в оказании необходимой поддержки военнослужащим, которые возвращаются домой. Поэтому мы просим помощи у наших американских друзей, которые имеют большой опыт в реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни», – сказал Кличко.

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Речь идет о намерениях создать шесть пилотных административных центров для поддержки ветеранов АТО в Киеве, Киевской и Житомирской областях. В этих центрах можно будет получить консультации по вопросам трудоустройства или выплаты положенных компенсаций. Административные ресурсы также будут направлены на оказание помощи семьям тех солдат, которые не вернулись домой.