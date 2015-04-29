Кличко назвал сферы, которым нужны инвестиции США: энергосбережение и новые технологии

Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

Во время встречи Кличко отметил, что все сегодня понимают: успешные реформы помогут стабилизировать ситуацию в Украине. Вместе с тем, для развития украинской экономики, которая имеет большой потенциал, критически необходимы инвестиции. "И сейчас благоприятный момент для инвесторов, чтобы выгодно вкладывать средства. А мы в Киеве делаем все, чтобы эти деньги были защищены, а правила игры для бизнеса были честными",- подчеркнул Кличко.

Чарльз Ривкин отметил, что для американских инвесторов важна конкурентная среда для прозрачной работы на рынке и защищенность их имущественных прав. Заместитель Госсекретаря поинтересовался, в какие именно сферы американский бизнес сегодня может инвестировать в Киеве. Кличко назвал, в частности, проекты по энергосбережению, развитию городской инфраструктуры, новейшие технологии. Также интересным для Украины и Киева мэр столицы отметил американский опыт в стимулировании и развитии малого и среднего бизнеса.

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Привлечение инвестиций в энергосбережение, переработку мусора и в развитие инфраструктуры обсуждал Виталий Кличко и на встрече с президентом корпорации частных зарубежных инвестиций OPIC Элизабет Литтлфилд.

"Американский бизнес заинтересован в перспективном инвестировании - а именно таким, я убежден, является сегодня вложение средств в Украину. И, надеюсь, под те проекты, о которых мы говорили, нам удастся привлечь инвестиции. О некоторых уже есть договоренности", - подчеркнул после встречи с Литтлфилд Кличко.