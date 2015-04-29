Кличко назвал коррупцию главным препятствием на пути к привлечению инвестиций

Об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Первый шаг для привлечения инвесторов и главное направление моей деятельности за первый год – преодоление коррупции. Мы внедряем четкие, прозрачные и понятные правила для бизнеса, – отметил Виталий Кличко. – Мы также делаем управление городом открытым для жителей, СМИ и активистов», – отметил мэр Киева.

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По словам Виталия Кличко, для большей эффективности антикоррупционных расследований необходимо, в частности, провести реформу МВД и прокуратуры, которую он в частности обсуждал во время встречи в США с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.