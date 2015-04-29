Для поступления в садик не должно быть никаких препятствий – заместитель председателя КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время рабочего визита в детский сад № 54.

В рамках Всемирной недели иммунизации вместе с заместителем председателя КГГА Анной Старостенко сад посетили заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец и главный детский инфекционист Минздрава Украины Сергей Крамарев.

«В соответствии с действующим законодательством в детский учебное заведение нельзя принимать ребенка без профилактических прививок, но профильные Министерства совместным письмом предоставили разъяснения относительно возможности посещения учреждений непривитым детям, при условии оформления заключения врачебной комиссии», – отметила Анна Старостенко.

Она добавила, что родители, которые хотят устроить своего малыша в детсад, имеют возможность выбрать 5 приоритетных заведений, и как только подходит их очередь – сделать окончательный выбор.

«Сейчас мы модернизируем систему электронной записи, которая начала действовать в Киеве с 2013 года, и сегодня при выборе садика на сайте вы сразу же видите состояние его наполняемости в процентах. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать систему, и самое важное – расширять сеть дошкольных учебных заведений, чтобы каждый маленький киевлянин смог реализовать свое право на образование», – сказала Анна Старостенко.