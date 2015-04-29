Столичный Патриарший собор потрескался из-за скандального строительства по соседству - СМИ

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Осмотреть состояние храма поехал заместитель председателя КГГА Павел Рябикин

«Я разделяю тревогу представителей Украинской греко-католической церкви, связанную с появлением трещин на полу и куполе храма, однако чтобы выяснить причины их появления, нужно провести соответствующую экспертизу. Но в любом случае, по моему убеждению, застройщик должен наладить конструктивный диалог с представителями Церкви и помочь привести здание Патриаршего собора в надлежащее состояние. Это уже вопрос не только юридической, но и моральной ответственности застройщика перед многочисленной общиной Церкви», – сказал Павел Рябикин.

Тем временем в публикации Радио Свобода говорится, что жители столичного микрорайона Никольская Слободка уже восемь лет противостоят застройщикам – борются за едва ли не единственный общественный пляж на левом берегу Днепра и право свободного доступа к воде.

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«Если говорить именно об истории, как это было еще с советских времен, то это была именно обустроенная территория для отдыха. Все остальное – это были пески, на песках росли большие деревья, потому что это частный сектор», – рассказывает местная жительница Инга.

Однако в этом году «высотки» начали расти. Под брендом государственной корпорации «Укрбуд» возводят первую очередь жилого комплекса «Солнечная Ривьера».

«Это первая очередь только. Как на сайте «Укрбуда» пишут, это первая очередь строительства, улица Никольско-Слободская, 1. За греко-католическим храмом, на Никольско-Слободской, 7-9, должны быть такие же «монстры», – добавляет Анатолий Шаповал, который тоже живет в этом микрорайоне.

Журналисты сообщают, что именно начало этого строительства совпало с появлением трещин в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

«Трещины начали появляться в начале их строительства. А именно – когда они начали готовить стройплощадки. Я думаю, трещины еще проявятся после завершения строительства. Потрескался пол из греческого мрамора, который является неотъемлемой частью отделки», – говорит Василий Букатюк, ответственный за техническое состояние собора.

Журналисты заявляют, что это строительство стало возможным благодаря лжи в документах, попранию кадастровыми материалами, непрозрачной схеме работы госкорпорации «Укрбуд» и покровительству или, по меньшей мере, бездействия самого мэра.

«Кличко выступил адвокатом этого незаконного забора. Посмотрите, какое расстояние до заправки – это 35 метров. Когда мы пришли, забор стоял вплотную к забору!» – возмущается архитектор и общественный активист Виктор Глеба.

На днях в СМИ появилась информация о том, что за скандальным строительство на Никольской Слободке стоит Вадим Столар – партнер первого заместителя мэра Киева Игоря Никонова.