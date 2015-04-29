Ученые из "Хортицы" помогут отреставрировать древесину, найденную во время раскопок на Почтовой площади
Археологи смогут продолжить свои работы на обнаруженной на Подоле части улицы времен Киевской Руси не раньше, чем через 2-3 месяца, прогнозирует представитель инвестора и руководитель проекта строительства ТРЦ на Почтовой площади Валерий Олейник.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, об этом Олейник сказал во время заседания межведомственной рабочей группы по сохранению и музеефикации находки на Почтовой площади.
Отмечается, что это уже третье заседание группы, которое состоялось под председательством первого заместителя министра культуры Игоря Лихового и заместителя председателя КГГА Анны Старостенко.
Так, представитель инвестора доложил, что нарушений относительно предварительно принятых решений нет. В соответствии с требованиями археологов был изменен план свайного поля, что делает невозможным повреждение археологических находок. На данном этапе продолжается согласованное с планом укрепление опорных стен. По завершении этого этапа, будет залита бетонная плита. А через 2-3 месяца, после ее окончательного высыхания, продолжат археологические исследования, отметил Олейник.
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На заседании было обсуждено также текущее состояние археологической находки; способы реставрации и музеефикации памятника; создание информационной площадки с целью оперативного информирования общества.
Генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Светлана Стрельникова подчеркнула технологическую сложность ведения реставрационных работ мокрой археологической древесины, особенно с большим количеством находок. К разработке концепции консервации и реставрации древесины привлечены научные работники Национального заповедника «Хортица», которые имеют положительный опыт в реставрации казацких «чаек» - деревянных лодок. Среди возможных методик реставрации древесины – полиэтилен-гликоль, вакуумные камеры, гамма-облучение - приоритетной определена методика вакуумных камер. Однако перед реставрацией всего объекта будет проведен ряд экспериментальных исследований и определен оптимальный способ.
В ближайшее время также будет определен музей, в котором будут представлены некоторые археологические находки с Почтовой площади, а также фотографии всей находки и хода работ археологов и строителей.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи выявили часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам.
Остатки строений находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов.
Артефакты обнаружили на месте, где должны были возводить новый торговый центр. В связи с чем власти Киева поручили заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы.
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Минкультуры своим приказом создало рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикацией находки в районе Почтовой площади.
Археологические раскопки на месте находок были приостановлены из-за смещения грунтов.
16 марта по результатам заседания рабочей группы было проинформировано, что в ближайшее время на Почтовой площади в Киеве возобновят строительные работы в рамках ее реконструкции по возведению подземного торгового центра, а впоследствии для продолжения раскопок на найденную древнюю улицу вернутся археологи.
Тогда же директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак отметил, что специалисты ищут самую совершенную методику консервации и музеефикации находок.
В середине апреля в соцсети появилась информация, что место раскопок засыпано грунтом. В то же время археологи заверили, что строительные работы, которые решено продолжить на Почтовой площади, с ними согласованы и не должны нанести серьезного вреда найденным недавно артефактам, датированными XI-XII веками.