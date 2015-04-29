Ученые из "Хортицы" помогут отреставрировать древесину, найденную во время раскопок на Почтовой площади

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, об этом Олейник сказал во время заседания межведомственной рабочей группы по сохранению и музеефикации находки на Почтовой площади.

Отмечается, что это уже третье заседание группы, которое состоялось под председательством первого заместителя министра культуры Игоря Лихового и заместителя председателя КГГА Анны Старостенко.

Так, представитель инвестора доложил, что нарушений относительно предварительно принятых решений нет. В соответствии с требованиями археологов был изменен план свайного поля, что делает невозможным повреждение археологических находок. На данном этапе продолжается согласованное с планом укрепление опорных стен. По завершении этого этапа, будет залита бетонная плита. А через 2-3 месяца, после ее окончательного высыхания, продолжат археологические исследования, отметил Олейник.

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На заседании было обсуждено также текущее состояние археологической находки; способы реставрации и музеефикации памятника; создание информационной площадки с целью оперативного информирования общества.

Генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Светлана Стрельникова подчеркнула технологическую сложность ведения реставрационных работ мокрой археологической древесины, особенно с большим количеством находок. К разработке концепции консервации и реставрации древесины привлечены научные работники Национального заповедника «Хортица», которые имеют положительный опыт в реставрации казацких «чаек» - деревянных лодок. Среди возможных методик реставрации древесины – полиэтилен-гликоль, вакуумные камеры, гамма-облучение - приоритетной определена методика вакуумных камер. Однако перед реставрацией всего объекта будет проведен ряд экспериментальных исследований и определен оптимальный способ.

В ближайшее время также будет определен музей, в котором будут представлены некоторые археологические находки с Почтовой площади, а также фотографии всей находки и хода работ археологов и строителей.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи выявили часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам.

Остатки строений находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов.

Артефакты обнаружили на месте, где должны были возводить новый торговый центр. В связи с чем власти Киева поручили заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы.

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Минкультуры своим приказом создало рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикацией находки в районе Почтовой площади.

Археологические раскопки на месте находок были приостановлены из-за смещения грунтов.

16 марта по результатам заседания рабочей группы было проинформировано, что в ближайшее время на Почтовой площади в Киеве возобновят строительные работы в рамках ее реконструкции по возведению подземного торгового центра, а впоследствии для продолжения раскопок на найденную древнюю улицу вернутся археологи.

Тогда же директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак отметил, что специалисты ищут самую совершенную методику консервации и музеефикации находок.

В середине апреля в соцсети появилась информация, что место раскопок засыпано грунтом. В то же время археологи заверили, что строительные работы, которые решено продолжить на Почтовой площади, с ними согласованы и не должны нанести серьезного вреда найденным недавно артефактам, датированными XI-XII веками.