В КГГА будут способствовать созданию проектов для изучения украинской истории и обычаев

Об этом говорится в сообщении на официальном интернет-портале КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

«Мы строим европейскую страну со счастливой, цветущей нацией, которая живет в мире и благополучии. Выставка «#VKRAINA: путешествие во времени» имеет особое значение для Киева и страны в целом. Украина прошла долгий и нелегкий путь, прежде чем мировое сообщество признало ее, как отдельное государство с ее уникальной нацией. Каждая карта на этой выставке – это не просто взгляд европейцев на территориальные изменения в нашей стране, это формирование ее образа с точки зрения политического и культурного аспектов», – сказала заместитель председателя КГГА во время открытия мультимедийной выставки, основой которой стали европейские карты XVI-XVIII ст. и старинные вещи из коллекции Музея истории города Киева.

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Также она отметила, что даже в сложное время для нашего государства, художники должны всесторонне поддерживать несокрушимый патриотический дух среди мирного населения, а городская власть будет поддерживать такие инициативы.

«Даже когда говорят пушки, музы должны вдохновлять на создание новых произведений искусства и показывать всему миру, что Украина уверенно развивается во всех сферах, не смотря ни на что», – сказала Старостенко.