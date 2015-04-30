Столичная милиция предложила КПУ перенести празднование 1 мая из центра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МВД Украины в г. Киев, начальник Управления общественной безопасности полковник милиции Игорь Коваленко.

По его словам, была проведена рабочая встреча руководства главка с представителями КПУ о "недопущении массовых мероприятий с их участием в центральной части города в связи с тем, что эта часть будет отдана детям". Коваленко уточнил, что 1 мая на Крещатике будут проводиться детские развлекательные мероприятия как культурного, так и спортивного направления. Несмотря на это, коммунистам, а также ветеранским организациям, которые тоже планировали провести свои массовые мероприятия 1 мая в центре столицы, лучше сменить локацию.

Как сказал Коваленко, представителям КПУ также было указано, что их массовые мероприятия вообще нецелесообразно проводить "в связи с возможностью любой угрозы для большого количества граждан", и им было предложено провести мероприятия возле Музея Великой Отечественной войны.

"Но на данный момент пребывание их на территории музея также не решен, потому что там также проводят подготовительные мероприятия к 9 мая... Поэтому вопрос согласовывается", - сказал Коваленко.

Он добавил, что в любом случае в местах, где КПУ будет проводить свою акцию, будет усилена охрана общественного порядка, в том числе с привлечением представителей общественных организаций, входящих в объединения самообороны.

Коваленко сообщил, что всего в Киеве общественный порядок на майские праздники будут обеспечивать более 6,5 тыс. представителей правоохранительных органов и организаций самообороны, а также курсанты Национальной академии внутренних дел и бойцыНацгвардии. Он выразил уверенность в том, что в городе будет обеспечен порядок.

Только в центре столицы 1-2 мая общественный порядок будут охранять около 4 тыс. правоохранителей и почти 500 военнослужащих Нацгвардии.

Отдельно Коваленко сообщил, что на 9 мая поступила заявка от представителей "Оппозиционного блока" о проведении мероприятий. "Будут вестись дополнительные переговоры по поводу этого празднования и проведения массовых мероприятий. Я думаю, что оно несколько еще поменяется. А вообще будем смотреть по ситуации 1-2 мая", - сказал он.

Также Коваленко сообщил, что столичная власть не будет обращаться в суд относительно запрета проведения коммунистам первомайских мероприятий.

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднование Международного дня солидарности трудящихся. Согласно заявке, в праздновании планируется участие 6 тыс. человек.

Также в КГГА подали заявки Объединения профсоюзов, организации профсоюзов в Киеве "Киевский городской совет профсоюзов" о намерении провести 1 мая на Трухановом острове форума профсоюзного актива. Предполагается участие 1,5 тыс. лиц.

В этот же день на Трухановом острове общественный союз "Труханов остров", БФ "Днепровский" открывают фестиваль "На Трухановом острове", который продлится до конца октября.

Также 1 мая Организация ветеранов Украины планирует провести митинг возле Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Предусмотрено участие 5 тыс. лиц.