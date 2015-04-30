Столичная власть проведет независимый аудит ОАО КХ "Киевгорстрой"

В наблюдательный совет предприятия избраны представители городской власти, в частности, директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь, заместитель начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак и директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александр Спасибко.

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Андрей Гудзь подчеркнул, что вхождение представителей городской власти в наблюдательный совет вернуло столице контроль над предприятием.

«В первую очередь мы собираемся провести независимый аудит финансовой деятельности предприятия. Для открытости и прозрачности процесса мы планируем привлечь компанию, которая входит в четверку лучших брендов с мировым именем», – отметил Андрей Гудзь.

Комментируя вопросы повестки дня собрания акционеров о распределении прибыли в 2014 году, он подчеркнул, что предложение о выделении 30% прибыли на выплату дивидендов не было поддержано.

«На собрании было предложено проголосовать о распределении прибыли следующим образом: 60% средств направить на развитие, 10% – в резерв, а 30% – дивиденды. Известно, что дивиденды направляются и в бюджет столицы как акционеру, который владеет пакетом акций в размере 80%, и мы считаем, что поступления в город и всем акционерам должны быть большими, а это – бывшие сотрудники «Киевгорстроя», пенсионеры и другие, поэтому мы не поддержали эту позицию. Необходимо проверить и детализировать назначение средств, которые будут направлены на развитие. После этого будет объявлено о проведении внеочередного собрания акционеров для принятия решения относительно распределения прибыли и выплаты дивидендов. Планируем осуществить это в ближайшие месяц-два», – подытожил директор Департамента коммунальной собственности Киева.