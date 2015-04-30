Коммунисты решили отпраздновать 1 мая возле музея ВОВ

Об этом в комментарии УНИАН сообщил лидер КПУ Петр Симоненко.

"Конечно, это государственный праздник и мы будем его праздновать", - сказал он и добавил, что начать празднование коммунисты намерены в 10 возле музея ВОВ.

Читайте такжеВ Харькове Компартия выполнит решение суда и не будет проводить митинг 1 мая

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднование Международного дня солидарности трудящихся.

Одновременно руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей.

По словам заместителя начальника Главного управления МВД Украины в г. Киев Игоря Коваленко, представителям КПУ также было указано, что их массовые мероприятия вообще нецелесообразно проводить "в связи с возможностью любой угрозы для большого количества граждан", и им было предложено провести мероприятия возле Музея Великой Отечественной войны. "Но на данный момент пребывание их на территории музея также не решено, потому что там также проводят подготовительные мероприятия к 9 мая... Поэтому вопрос согласовывается", - сказал Коваленко.