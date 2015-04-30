Активисты назвали самых заядлых прогульщиков в Киевсовете

Крупнейшими прогульщиками заседаний Киевского городского совета оказались трое депутатов из фракций "Самопомич", "УДАР" и "Свобода", двое от "Демократического альянса" и один от "Единства". Об этом сообщает движение ЧЕСТНО.

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Среди крупнейших прогульщиков Андрейко, Гапчук, Логвин – "Самопомич", Колисниченко, Кузик, Чернецкий – "Свобода", Тарасюк, Макаренко, Косиченко – "УДАР", Гацько и Янченко от "Демальянса", Шилюк – "Единство", передает Украинская правда.

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Среди мажоритарщиков-прогульщиков оказались Артур Баленко, Руслан Кисиль и Алла Шлапак.

Кроме того трое нынешних депутатов Верховной Рады, которые также баллотировались в Киевсовет, до своего перехода в парламент тоже успели отличиться среди прогульщиков, это - Игорь Мосийчук, Александр Супруненко и Александр Грановский.

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Все вышеперечисленные депутаты прогуляли от четверти до половины заседаний Киевсовета.