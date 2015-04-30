Кличко рассказал о своем визите в США и новых договоренностях с американскими коллегами

Соединенные Штаты Америки не оставят Украину один на один в ее борьбе за территориальную целостность и независимость и построение успешного демократического государства. Об этом заявил после визита в США мэр Киева, лидер партии “УДАР” Виталий Кличко, передает пресс-служба партии.

“В Вашингтоне и Нью-Йорке мы обсуждали ситуацию в Украине и возможную помощь Соединенных Штатов в ее урегулировании и в проведении реформ в нашей стране. Так, сенатор Маккейн заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину один на один с этими вызовами, а также подчеркнул необходимость предоставить оборонительное вооружение украинской армии и ужесточить санкции против Путина”, - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что вопрос инвестиций было одним из важнейших во время всех встреч с конгрессменами, сенаторами, ведущими американскими аналитиками и экспертами. О перспективах инвестирования в Украину и Киев Кличко говорил с вице-президентом США Джоном Байденом, помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, заместителем Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Чарльзом Ривкиным, президентом корпорации частных зарубежных инвестиций OPIC Элизабет Литтлфилд, экспертами Атлантического совета, представителями американского бизнеса – потенциальными инвесторами.

“Для развития украинской экономики сегодня крайне необходимы инвестиции. Об этом я говорил на всех встречах, приглашая американский бизнес инвестировать в Киев и Украину, ведь мы имеем огромный потенциал. В свою очередь американские инвесторы сегодня ожидают создания действительно благоприятного бизнес-климата, внедрения прозрачных процедур и условий для работы в Украине - от выдачи различных разрешений, до честного проведения конкурсов и защиты имущественных прав. И я заверил их, что в Киеве мы все делаем для этого, поэтому гарантом каждому инвестору выступаю я лично”, - сказал Кличко.

Кроме того, подчеркнул мэр Киева, все чиновники и бизнесмены в США отмечают, что инвестиции невозможны без преодоления коррупции. “Вице-президент США Джо Байден подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важна эффективная работа МВД и расследование прокуратурой дел против коррупционеров и привлечение к ответственности причастных к коррупции. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани подчеркнул обязательность эффективного реформирования прокуратуры, МВД, правоохранительной системы в целом”, - отметил Киевский городской председатель.

О борьбе с коррупцией шла речь и на встрече Кличко с исполняющим обязанности Администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Альфонсо Ленартом. В Вашингтоне Кличко и Ленарт объявили о начале комплекса совместных действий в поддержку мер по противодействию коррупции, которые сейчас внедряются в Киеве. В рамках программы, общая стоимость которой составляет 1 млн. долл., USAID согласились предоставить Киеву помощь в реформировании механизмов городских закупок, парковочной инфраструктуры, утилизации отходов, а также инвестиционных систем. Еще одним направлением помощи станет повышение доступности метрополитена для людей с физическими недостатками.

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На встрече с сенаторами из группы поддержки Украины в Сенате США мэр Киева обратился за помощью в реабилитации и адаптации к мирной жизни ветеранов (украинских бойцов), которые возвращаются домой из зоны конфликта на востоке Украины. Речь идет о намерениях создать шесть пилотных административных центров для поддержки ветеранов АТО в Киеве, Киевской и Житомирской областях. В этих центрах можно будет получить консультации по вопросам трудоустройства или выплаты положенных компенсаций.