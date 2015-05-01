Киевская власть предложила СМИ вместе бороться с коррупцией — Алексей Резников

Об этом в интервью РБК заявил секретарь столичного городского совета Алексей Резников.

«Принято решение о необходимости обращения к представителям СМИ с просьбой предоставить известную им информацию о возможных коррупционных схемах в разных сферах в столице. Сейчас отправлены письма на проект "Деньги" телеканала "1 + 1", Общественному движению "ЧЕСТНО!", Интернет-изданием "КиевВласть" и "Украинская правда" с соответствующей просьбой и предложение о сотрудничестве», - рассказал он.

«Вы же знаете, что Виталий Кличко сам, первый, начал публично бороться с коррупцией и определил это как свой приоритет.Только публичность в борьбе с коррупцией не позволит виновным оказаться безнаказанными. Вначале были разоблачены корупционные схемы – самая громкая это схема, которая действовала в КП «Киевпастранс»», - добавил Алексей Резников.

По его словам, Антикоррупционный совет также выявил нарушения в Управлении электронного управления и защиты информации. «Начальник управления не предоставил отчет о выполнении комплекса работ по городской целевой программе развития электронного управления в Киеве на 2012-2014 гг. Сейчас проводится служебное расследование, а на время его проведения руководителя управления, Вадима Коновала, отстранили», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Антикоррупционный совет уже провел два заседания, еще одно запланировано в мае, а рабочие группы, созданные внутри этого органа, работают в круглосуточном режиме: «К июню рабочие группы должны подготовить антикоррупционную программу Киева. Вполне возможно, что ее вынесут на обсуждение уже 26 мая на депутатские слушания. Как и обещал городской голова – коррупция получит по зубам», - заявил Резников.