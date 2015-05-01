Несколько сотен человек собрались возле музея ВОВ в Киеве, милиционеры нервно общаются по рациям (фото)

11:21, 01 мая 2015
Киев
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Возле музея Великой Отечественной войны в Киеве сторонники политических сил левого направления проводят митинг по случаю 1 мая.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, на территории музея на улице собрались на данный момент несколько сотен митингующих, в основном это люди преклонного возраста.

Они держат в руках красные транспаранты в советском стиле, звучат песни времен СССР.

На площади перед музеем много правоохранителей - в несколько раз больше, чем митингующих. Они выстроились в шеренги по обе стороны от центральной аллеи, ведущей к музею.

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Следует также отметить, что на Арсенальной площади, а также площади Славы ходят группы людей в камуфляжной одежде. В частности, на площади перед станцией метро «Арсенальная» людей в камуфляже собралось несколько десятков. На территории музея руководители милицейских подразделений постоянно ведут активные переговоры по рациям.

На митинг продолжают прибывать участники акции.

В целом ситуация возле музея спокойная.

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