Симоненко пришел на запрещенный митинг коммунистов к музею истории ВОВ

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Симоненко заявил, что запрета на проведение шествия сторонников КПУ по Крещатику нет.

Также Симоненко заявил, что ему, его однопартийцам и сторонникам КПУ продолжают поступать угрозы.

Читайте такжеКоммунистам запретили праздновать 1 мая на территории Музея ВОВ

Тем временем митингующие продолжают прибывать на площадь перед музеем. Сейчас их уже около тысячи, среди них около 30 человек в белых бейсболках, на которых изображены флаги Украины и ЕС и надпись «Єдність у різноманітті».

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. Одновременно руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей.

30 апреля Министерство культуры официально отказало Департаменту общественных коммуникаций КГГА в согласовании проведения акции коммунистов на территории музея ВОВ 1 мая.

Также 30 апреля советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что СБУ владеет информацией о попытке представителей КПУ организовать беспорядки во время акций, которые они планируют провести 1 мая во Львове, Чернигове, Киеве, Виннице.