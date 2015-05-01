В Киеве на митинге коммунистов произошли первые беспорядки
11:43, 01 мая 2015Киев
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Группа молодых людей, преимущественно студенческого возраста, пыталась прорваться на митинг сторонников КПУ возле музея Великой Отечественной войны в Киеве.
На митинге КПУ уже не так все спокойно / twitter.com/AndreyBasevich
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков молодых людей пытались в обход главного пути прорваться на митинг коммунистов, но ребят остановили правоохранители.
Молодые люди не оставляют попыток попасть на митинг коммунистов. В настоящее время несколько правоохранителей преследуют молодых людей, побежавших вниз, в сторону бульвара Дружбы народов.
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Молодые люди не имеют никаких идентификационных знаков, в некоторых из них марлевые повязки на лицах.
Правоохранителям удалось задержать около 10 молодых людей, которых заводят в милицейский автобус, стоящий у входа в музей.
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