В Киеве на митинге коммунистов возле музея ВОВ пролилась первая кровь (фото)

Как передает hromadske.tv группа молодых людей, некоторые из которых были в масках, пытались пройти к музею. Милиция заблокировала их у входа, произошло столкновение. Несколько молодых людей правоохранители завели в автозак, те сопротивлялись. «Задержание было агрессивное, одному из участников разбили голову, была кровь», - передает журналист издания.

Причины задержания милиция не объясняла. Автозак отъехал. "Куда везут - не ясно", - передает журналист.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, возле музея Великой Отечественной войны собралось около 1 тысячи граждан «для проведения праздничных мероприятий».

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По состоянию на 11.20 несколько десятков молодых мужчин, часть из которых была в балаклавах, пытались спровоцировать драку с участниками мероприятий. В результате оперативного вмешательства правоохранителей конфликтную ситуацию урегулировали. За совершение противоправных действий 15 молодых людей задержаны в доставлены в милицию для выяснения обстоятельств случившегося.

В целом в столице во время массовых мероприятий по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся охрану общественного порядка обеспечивают около 6,5 тысячи милиционеров. Помощь работникам милиции в обеспечении правопорядка оказывают представители 22 общественных формирований.