Митинг коммунистов возле музея ВОВ завершился

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие постепенно покидают территорию музея по главной аллее и движутся в направлении Киево-Печерской Лавры.

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА на проведение 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднование Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей.

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30 апреля Министерство культуры официально отказало Департаменту общественных коммуникаций КГГА в согласовании проведения акции коммунистов на территории музея ВОВ 1 мая.

Также 30 апреля советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что СБУ владеет информацией о попытке представителей КПУ организовать беспорядки во время акций, которые они планируют провести 1 мая во Львове, Чернигове, Киеве, Виннице.

Сегодня на территории музея ВОВ собралось около тысячи сторонников КПУ.

Председатель КПУ Петр Симоненко в комментарии журналистам заявил, что запрета на проведение шествия сторонников КПУ по Крещатику нет.