Зачинщики потасовки возле музея ВОВ направились следом за коммунистами в центр Киева

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди движутся по улице Ивана Мазепы в направлении станции метро «Арсенальная».

Одновременно по улице идут участники митинга КПУ и молодые люди, эти два шествия разделяют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА на проведение 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей. КГГА не обращалась в суд о запрете митинга КПУ.

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Сегодня на территории музея ВОВ собралось около тысячи сторонников КПУ.

Председатель КПУ Петр Симоненко в комментарии журналистам заявил, что запрета на проведение шествия сторонников КПУ по Крещатику нет.

Митинг сторонников Компартии возле музея ВОВ завершился около 12.30.