Зачинщики потасовки возле музея ВОВ направились следом за коммунистами в центр Киева
Молодые люди, пытавшиеся прорваться на митинг сторонников Коммунистической партии Украины, тоже покидают территорию музея Великой Отечественной войны, где проходила акция.
Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди движутся по улице Ивана Мазепы в направлении станции метро «Арсенальная».
Одновременно по улице идут участники митинга КПУ и молодые люди, эти два шествия разделяют правоохранители.
Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА на проведение 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей. КГГА не обращалась в суд о запрете митинга КПУ.
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Сегодня на территории музея ВОВ собралось около тысячи сторонников КПУ.
Председатель КПУ Петр Симоненко в комментарии журналистам заявил, что запрета на проведение шествия сторонников КПУ по Крещатику нет.
Митинг сторонников Компартии возле музея ВОВ завершился около 12.30.