Милиция отпустит провокаторов драки с коммунистами возле музея ВОВ в Киеве

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, по уточненным данным, было задержано 19 молодых мужчин.

Их доставили в районное управление милиции для выяснения обстоятельств и вины каждого в содеянном.

В отношении доставленных в милицию правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП «Мелкое хулиганство».

После оформления процессуальных документов они будут отпущены под личное обязательство явки в суд для рассмотрения административных материалов.

Сотрудники милиции в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественный порядок на территории столицы.

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Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей. КГГА не обращалась в суд о запрете митинга КПУ.

Сегодня на территории музея ВОВ собралось около тысячи сторонников КПУ.

Около 11.20 несколько десятков молодых мужчин, часть из которых была в балаклавах, пытались спровоцировать драку с участниками мероприятий. В результате оперативного вмешательства правоохранителей конфликтная ситуация была урегулирована. За совершение противоправных действий, по уточненным данным, 19 молодых людей задержаны и доставлены в милицию для выяснения обстоятельств случившегося.

Митинг сторонников Компартии возле музея ВОВ завершился около 12.30.