Милиция отпустит провокаторов драки с коммунистами возле музея ВОВ в Киеве
В отношении молодых людей, задержанных за попытку спровоцировать драку со сторонниками КПУ на территории музея Великой Отечественной войны в столице, составлены административные протоколы.
Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, по уточненным данным, было задержано 19 молодых мужчин.
Их доставили в районное управление милиции для выяснения обстоятельств и вины каждого в содеянном.
В отношении доставленных в милицию правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП «Мелкое хулиганство».
После оформления процессуальных документов они будут отпущены под личное обязательство явки в суд для рассмотрения административных материалов.
Сотрудники милиции в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественный порядок на территории столицы.
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Как сообщал УНИАН, КПУ подала заявку в КГГА о проведении 1 мая в центре столицы – на Крещатике от Бессарабской площади до Европейской - празднования Международного дня солидарности трудящихся. В то же время руководство столичной милиции предложило коммунистам провести первомайские мероприятия в другом месте, поскольку в центре Киева будут организованы развлечения для детей. КГГА не обращалась в суд о запрете митинга КПУ.
Сегодня на территории музея ВОВ собралось около тысячи сторонников КПУ.
Около 11.20 несколько десятков молодых мужчин, часть из которых была в балаклавах, пытались спровоцировать драку с участниками мероприятий. В результате оперативного вмешательства правоохранителей конфликтная ситуация была урегулирована. За совершение противоправных действий, по уточненным данным, 19 молодых людей задержаны и доставлены в милицию для выяснения обстоятельств случившегося.
Митинг сторонников Компартии возле музея ВОВ завершился около 12.30.