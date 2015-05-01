На анархистов в Киеве напали "автономные националисты" (фото)

Об этом сообщает hromadske.tv.

В частности, сообщается, что анархистские организации организовали свой первомайский марш. Около 150 молодых людей собрались на Контрактовой площади в Киеве – колонну сопровождали около 30 правоохранителей.

Когда анархисты расходились, на них напали агрессивные молодые люди. Милиция задержала трех нападающих.

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Через несколько минут подъехал автомобиль BMW X5 – группа из четырех-пяти человек, которые ехали в автомобиле, отбила задержанных у милиции, которых было около 40 человек. Милиция почти не сопротивлялась.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении молодых людей, задержанных за попытку спровоцировать драку со сторонниками КПУ на территории музея Великой Отечественной войны в столице, составлены административные протоколы. После оформления процессуальных документов они будут отпущены.